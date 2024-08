Alle ore 18 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport i tifosi delle 5 squadre italiane qualificata alla nuova Champions League scopriranno le prime 8 avversarie (4 in casa e 4 fuori). Saranno stabilite da un sorteggio che seguirà regole in parte nuove e in parte vecchie. Proviamo a spiegarvelo prima di scoprirlo assieme questa sera...