Nel 1993, l'anno del passaggio dalla Coppa dei Campioni alla Champions League, il Marsiglia trionfò a sorpresa contro il Milan nella finale di Monaco di Baviera. A sorpesa l'eroe di quella partita fu un roccioso difensore ivoriano, Basile Boli, che si godrà quel momento solo a metà: da un lato la felicità per aver vinto la prima Champions di una squadra francese della storia, dall'altro il senso di colpa per aver infortunato Marco Van Basten alla sua ultima partita in carriera