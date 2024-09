In ginocchio da te: bentornata, Champions!

Un lancio di Guardiola che vale una finale o un sospiro di Pep per un’altra quasi gettata via. Due frame dal passato per raccontare le sfide del presente, le gare che vedremo nell’attesissima prima giornata della fase campionato. Perché il segreto e la bellezza della Champions rimane nei suoi dettagli. A loro è dedicata la nuova puntata di ‘Io c’ero’, la rubrica bisettimanale di Paolo Condò su Sky Sport Insider