La vera storia dell'inno della Champions League

Con la nuova Super Champions League anche lo storico inno ha subìto alcune modifiche. Ma questa non è una novità, anzi è ormai tradizione: negli anni l'inno scritto da Tony Britten è infatti stato cambiato già diverse volte. Ciò che non cambia mai è la solennità di quelle note che tutti noi conosciamo e che hanno un solo grande significato: i migliori stanno per scendere in campo