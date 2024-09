Gary Shaw e il mistero Aston Villa

Si era arrampicato sui due lati della collina che spesso segnano i confini del sentiero della vita. Gary Shaw, morto all’improvviso per le conseguenze di una banale caduta in casa, aveva conosciuto l’alba di una carriera da sogno e l’incubo di un infortunio che l’ha bruscamente interrotta. Su indicazione dell'autore vi consigliamo di leggere il testo con "Walk on the wild side" di Lou Reed come sottofondo musicale CLICCA QUI PER ASCOLTARLA