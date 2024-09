Nella serata della prima stagionale di Champions, brilla il talento del talento del nuovo numero 10. Dopo diverse ottime prestazioni, Yildiz ha trovato la prima rete stagionale, indirizzando una partita in cui la Juve stava faticando (oltre ad aver ricordato per certi versi il primo Del Piero). Molto bene anche i 'vecchi' McKennie e Locatelli, oltre a Nico Gonzalez, mentre Vlahovic ancora non riesce a ingranare con gli schemi di Thiago Motta