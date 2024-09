Un'illusione di appena 23 minuti

Tre giorni dopo il 4-0 contro il Venezia, che aveva fatto ben sperare, il Milan incassa una sconfitta pesante in casa contro il Liverpool nel primo turno della nuova Champions League. Il vantaggio di Pulisic è durato fino a metà del primo tempo, poi Salah e compagni hanno dilagato, mettendo in mostra ancora una volta tutti i problemi del Diavolo, soprattutto in fase difensiva. Domenica ci sarà il derby per riscattarsi, da capire se con o senza Maignan, infortunatosi ancora una volta