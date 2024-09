Il sospetto c'era fin dalla finale di Istanbul, ma ieri sera è diventato realtà: l'Inter è arrivata allo stesso livello del Manchester City. Lo 0-0 sul campo, utile per iniziare la fase a girone unico, ha messo in mostra una squadra che ha saputo dettare il suo gioco per larghi tratti della partita, mettendo in difficoltà il sistema tattico di Guardiola e annullando campioni come Haaland e De Bruyne. Forse non erano solo plagerie, il City rispetta davvero l'Inter