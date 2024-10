In rimonta, con carattere, mettendo in mostra sia il gioco sia le qualità individuali. La Juve batte il Lipsia 3-2 e si porta a punteggio pieno nel super girone di Champions. Bene Fagioli in regia, benissimo Conceicao nel ruolo di 'spaccapartite' dalla panchina, ancora meglio Vlahovic e Kalulu, pilastri di attacco e difesa. Motta può sorridere. Uniche note negative gli infortuni di Nico Gonzalez e soprattutto di Bremer, che rischia di essere out per lungo tempo