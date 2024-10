A Liverpool doveva essere una grande festa, è stata anche una grande partita

Il Liverpool vince 2-0, ma poco importa. Per i rossoblù la trasferta di Anfield è stata un'occasione per lasciarsi andare alle emozioni e all'entusiamo della Champions. Il Bologna però ha dato segnali importanti: gioco e identità ci sono, il 'dna europeo' di Italiano anche, manca solo un pizzico di precisione lì davanti e i playoff potrebbero non essere una missione impossibile