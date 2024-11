Questa frase è di Emilio Emilio Butragueño, stella del Real Madrid che a fine anni ’90 incrociò in semifinale di Coppa Campioni il Milan di Sacchi. Paolo Condò era in tribuna, a Madrid, e ci racconta aneddoti e retroscena di quell’1-1 nella nuova puntata di 'Io c'ero', la sua rubrica per Sky Sport Insider