I meriti di Hoeness e i talenti rilanciati: come lo Stoccarda è diventato grande

A giugno 2023 lo Stoccarda conquistava la salvezza nello spareggio di fine stagione, un anno dopo ha chiuso la Bundesliga con un sorprendete secondo posto. Come è stato possibile? Niccolò Omini presenta per Sky Sport Insider la squadra di Hoeness, prossima avversaria dell'Atalanta in Champions League che nell'ultimo turno ha battuto la Juventus