Con le reti del solito Lookman e di Zaniolo (prima in stagione) l'Atalanta vince in trasferta contro lo Stoccarda e si porta in scia delle prime 8 di Champions. Nelle ultime partite la squadra di Gasperini ha mostrato la solita forza offensiva ma anche una notevole solidità difensiva: a sorpresa l'Atalanta non ha ancora incassato gol in questa edizione della Champions, mostrando una maturità europea che potrebbe far andare lontano anche in coppa