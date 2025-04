La doppia sfida col Bayern ha confermato la forza dei nerazzurri che ora possono sul serio sognare di vincere la Champions. A patto che però Inzaghi capisca la lezione che arriva dai quarti di finale: credere nel proprio talento, cercare dominare e controllare il gioco, come successo in quei 10 minuti dopo il gol di Kane che ha messo paura a San Siro. La faccia e la determinazione di Lautaro saranno decisivi, così come una condizione fisica da provare a migliorare. Ma, sì, l'Inter può vincere questa Champions