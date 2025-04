Una stagione opaca in Premier che ha assunto prospettive molto diverse dopo la doppia vittoria contro il Real Madrid nei quarti di finale. I Gunners migliorano stagione dopo stagione, merito anche di un allenatore pieno di risorse come Arteta che ha saputo trovare delle soluzioni vincenti nonostante i molti infortuni. Ora il Psg, di nuovo da sfavoriti, per sognare una finale che manca addirittura dal 2006