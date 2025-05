Ritrovati Thuram e Dumfries l'Inter ha mostrato contro il Barcellona un'altra versione di sé dopo le prestazioni incolori contro Bologna e Roma in campionato. Solo un prodigio come Yamal ha impedito ai nerazzurri di chiudere la pratica già nella sfida di andata ma l'obiettivo degli uomini di Inzaghi è chiaro: privilegiare la Champions e arrivare fino in fondo