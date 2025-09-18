Quando Asprilla segnò tre gol al Barcellona: 5 cose che non sai su quella notte del '97
28 anni e 1 giorno fa, la storia più bella di tutta la Newcastle calcistica, quando i 'Magpies' sconfissero a sorpresa il Barcellona durante la prima giornata del girone di Champions grazie a uno scatenato Tino Asprilla (autore di una tripletta), che non si presentò allo stadio fino a pochi minuti dal fischio d'inizio. Questo e altri aneddoti, tra il reale e il romanzato, punteggiano il racconto di quella notte magica, che sulle sponde del fiume Tyne ricordano ancora con orgoglio e passione
