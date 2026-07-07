La nuova stagione nella Casa dello Sport di Sky

Su Sky e in streaming su NOW i grandi eventi sportivi sono senza interruzioni: l’estate italiana continua a regalare emozioni, in attesa della nuova stagione che porterà oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 appuntamenti nella Casa dello Sport. Ecco tutte le novità! KIMI ANTONELLI NUOVO TESTIMONIAL SKY

Oltre 2.000 partite di calcio in diretta su Sky Sport La nuova stagione di calcio, in diretta su Sky e in streaming su NOW, offrirà 11 mesi di grande spettacolo, con oltre 2.000 partite, più di 4.000 ore di diretta, di cui 580 tra studi e approfondimenti raccontati dalla squadra di Sky Sport. Un’offerta che accompagnerà gli appassionati lungo tutta la stagione, dalle amichevoli estive alle grandi notti europee a partire da settembre, con la Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), la Europa League e la Conference League in esclusiva, fino alla ripartenza dei principali campionati nazionali, con la Serie A (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva), la Serie C e le migliori sfide in esclusiva di Premier League e Bundesliga.

Le novità per le coppe europee Cresce l’attesa per il ritorno delle Coppe Europee nella Casa dello Sport di Sky, con oltre 500 match a stagione da vivere in diretta. Si partirà il 12 agosto con la Supercoppa Uefa, che vedrà affrontarsi Psg e Aston Villa a Salisburgo, primo grande evento internazionale della stagione. Dall’8 settembre prenderà il via ufficialmente la Champions League, con la prima giornata e quattro squadre italiane protagoniste: Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a regalare spettacolo. Dal 16 settembre sarà poi il momento dell’Europa League, con Milan e Juventus, mentre dal 15 ottobre scatterà ufficialmente anche la Conference League, che vedrà l’Atalanta su Sky già a partire dallo spareggio. Le Coppe Europee di Sky Sport si arricchiscono di nuovi spazi editoriali, per ospitare nella Casa dello Sport il meglio che il calcio internazionale oggi possa offrire. Due le linee guida della nuova stagione: da una parte, arricchire sempre di più il racconto del percorso delle squadre italiane, alla ricerca del riscatto in ambito europeo, come sempre alla maniera di Sky Sport. Non solo l’evento, ma anche tutto quello che sta intorno, a partire dalla cronaca “minuto per minuto” dell’avvicinamento ai match, fin dalle giornate precedenti. Non meno importante l’altro aspetto: l’esaltazione del bello del calcio attraverso il racconto dei campioni che solo nelle grandi notti europee si possono ammirare a questo livello: da Yamal a Mbappé, da Vinicius ad Haaland, da Dembélé a Kane, da Olise a Kvaratskhelia, tutti giocano su Sky. Alla luce della rilevanza e della distribuzione sulle tre giornate delle squadre italiane partecipanti, per i pre e i post partita non ci sarà più una divisione verticale tra Champions League da una parte ed Europa e Conference League dall’altra, ma orizzontale, con un lungo percorso dal martedì al giovedì per ogni “game day”, che abbraccerà tutto il racconto delle Coppe Europee.

Federica Masolin condurrà gli studi pre e post dei match di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì, fino alle porte della mezzanotte. Per alcuni big match durante la stagione, la squadra si trasferirà a bordocampo per studi speciali, ancora più dentro l’evento. Mario Giunta sarà alla guida del “Midnight Show” di Sky Sport, un appuntamento fisso per tutte le notti di Champions: “After Party – La notte dei campioni”, un nuovo programma che punta a scoprire tutto quello che non si è ancora visto della serata di calcio, in particolare le grandi giocate dei campioni e delle squadre più attese. Una copertura sempre più ampia e completa, con soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia al servizio del racconto, e come sempre i giornalisti, i commentatori e la grande squadra di talent di Sky Sport: Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Billy Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Alessandro Forenzi, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena, firme di prestigio come Paolo Condò, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino, Angelo Carotenuto e altri grandi nomi in vista dell’inizio della nuova stagione.

Le amichevoli estive e lo spareggio di Conference A luglio e agosto il ricco programma delle amichevoli internazionali vedrà impegnate Inter, Juventus, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali, oltre allo spareggio di Conference League dell’Atalanta. Si partirà il 18 luglio con Basilea-Juventus; il 25 luglio Standard Liegi-Juventus e Celtic-Milan. Il 26 luglio toccherà a Karlsruhe-Inter; il 31 luglio Juventus-Nizza.

Ad agosto in calendario Manchester City-Inter (1° agosto, Asahi Super Dry Trophy nell’ambito dell’Hong Kong Football Festival), Milan-Inter e Chelsea-Juventus (5 agosto); Juventus-Inter e Chelsea-Milan (8 agosto), oltre a Juventus-Palermo (11 agosto), Manchester United-Milan (15 agosto) e l’amichevole Juventus “in famiglia” allo Juventus Stadium (17 agosto). L’Atalanta sarà impegnata nello spareggio di Conference League di fine agosto. Anche il Napoli sarà coinvolto in una serie di test estivi, tutti disponibili su Sky Primafila in pay per view. Durante il ritiro di Dimaro Folgarida gli azzurri affronteranno l’Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio; nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto).

Ripartono i campionati L’offerta calcistica di Sky Sport si completa con i principali campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto torna in campo la Serie A, con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva inclusi 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata). Ad accompagnare ogni turno di campionato, gli studi pre e post-partita dedicati a tutti gli incontri, tra cui l’imperdibile appuntamento della domenica sera a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i grandi talent di Sky Sport, dalle 20 con l’anteprima e dalle 22.45 con il tavolo più influente del calcio italiano. Confermati gli altri grandi studi: Sky Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, la porta d’ingresso al weekend della Casa dello Sport; Saturday Night Football con Giorgia Cenni per l’anticipo del sabato di Sky Sport; il tardo pomeriggio della domenica è Sky Sunday Football con Leo Di Bello (in onda anche nella prima serata di domenica con Campo Aperto); in chiusura, il lunedì sera arriva Alessandro Bonan con Fayna e Gianluca Di Marzio con Seria A - L’Originale, lo spin-off di Calciomercato - L’Originale che concluderà il suo tour estivo in giro per l’Italia a fine agosto, e ripartirà per il mercato di gennaio nelle località invernali. L’impegno di Sky Sport per la Serie A è ribadito dal fatto che, anche quest’anno, tutte e dieci le partite avranno un pre e post su Sky Sport 24, con i gol e le interviste, negli studi condotti da Sara Benci e Mario Giunta, e tutti i gol con Goleador, l’ora dei gol, al termine di ogni giornata. Spazio, inoltre, alla Serie C (fino al 2028), al via anche questa dal 22 agosto, e ai grandi campionati europei, con le migliori sfide in esclusiva di Premier League (fino al 2028), in partenza dal 22 agosto, e Bundesliga (fino al 2029), con data d’inizio al 29 agosto. A completare l’offerta anche la Serie A Women's Cup, alla sua seconda edizione, con in campo le 12 squadre del campionato, la Coppa Italia Women e la Supecoppa Women.

Tennis: 2 Slam e 45 tornei fino alle Finals Questa settimana il grande tennis è di scena a Wimbledon, in esclusiva su Sky fino al 2030, con il Centre Court che ospiterà decisive della 139ª edizione del torneo fino a domenica 12 luglio. E subito dopo, la stagione proseguirà con oltre 45 tornei, da luglio a novembre. Tra gli appuntamenti più attesi gli US Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo Slam della stagione. Ma i riflettori sono puntati su tutto l’Atp Tour, con la copertura completa di tutti i tornei Atp 250, Atp 500 e Atp Masters 1000, da Montreal a Parigi, fino alle ATP Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre). Grande attenzione anche al Wta Tour, con la trasmissione di tutti i tornei Wta 250, Wta 500 e Wta 1000, da Toronto a Wuhan, fino alle Wta Finals di Indian Wells (dall’8 al 15 novembre).

4 europei e un mondiale E ancora l’estate di Sky Sport offrirà, tra luglio e settembre, ben 4 Europei e il Mondiale femminile di basket, con tantissimi azzurri in primo piano. Ad aprire il programma saranno i Campionati Europei di Nuoto a Parigi, dal 31 luglio al 16 agosto, nell’edizione del centenario della manifestazione. Dal 10 al 16 agosto sarà invece la volta dei Campionati Europei di Atletica Leggera a Birmingham, per la prima volta ospitati nel Regno Unito, con oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni. Grande attesa anche per il volley continentale, con i Campionati Europei femminili in programma dal 21 agosto al 6 settembre tra Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia, seguiti dagli Europei maschili, dal 10 al 26 settembre, ospitati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. A completare l’offerta dedicata alla pallavolo tornerà in autunno anche la CEV Champions League per la stagione 2026/27, l’edizione con il maggior numero di club italiani nella storia di questa competizione con Perugia, Trento, Verona e Civitanova protagoniste nel torneo maschile e Conegliano, Milano, Scandicci e Novara in quello femminile. Spazio anche al basket, con il ritorno storico della Nazionale italiana femminile alla Fiba Women’s Basketball World Cup 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania, a 32 anni dall’ultima partecipazione. Un appuntamento che anticiperà la ripartenza della stagione del basket italiano ed europeo con la Supercoppa Italiana (19-20 settembre), le migliori sfide di Serie A (dal 27 settembre), oltre all’ Eurolega e alla EuroCup, la NBA, aspettando il Fiba Basketball World Cup Qatar 2027, il prossimo anno, dal 27 agosto al 12 settembre.

25 gran premi di Formula 1 e MotoGP La Formula 1 si avvicina ai momenti decisivi del campionato con le tappe in Belgio (17-19 luglio) e Ungheria (24-26 luglio). Dopo la breve pausa estiva, si tornerà in pista nei Paesi Bassi (21-23 agosto), seguiti dall’attesissimo Gran Premio d’Italia a Monza (4-6 settembre). Scatterà poi la fase finale della corsa al titolo: dal debutto del nuovo circuito Madring di Madrid (11-13 settembre), si passerà a Baku, in Azerbaigian (24-26 settembre), Singapore (9-11 ottobre), e al Circuit of the Americas di Austin, in Texas (23-25 ottobre). Il finale di stagione porterà il Mondiale in Messico (30 ottobre-1° novembre), Brasile (7-9 novembre), Las Vegas (20-22 novembre), quindi in Qatar (27-29 novembre) e, come da tradizione, si concluderà ad Abu Dhabi (4-6 dicembre). Le telecronache saranno affidate a Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra pista e studio. Anche la MotoGP accompagnerà gli appassionati fino all’ultimo weekend della stagione, con tanti appuntamenti ancora in programma. Dopo i GP in Germania (10-12 luglio) e Regno Unito (7-9 agosto), il Motomondiale farà tappa ad Aragona (28-30 agosto), passando per l’iconico appuntamento di Misano (11-13 settembre). Seguirà l’Austria (18-20 settembre), prima della trasferta oltreoceano tra Giappone (2-4 ottobre), Indonesia (9-11 ottobre), Australia (23-25 ottobre) e Malesia (30 ottobre-1° novembre). Il finale di stagione vedrà i GP in Qatar (6-8 novembre) e Portogallo (20-22 novembre), prima della tappa conclusiva a Valencia (27-29 novembre). Guido Meda e Mauro Sanchini accompagneranno il racconto di tutti i Gran Premi, con Vera Spadini alla conduzione degli approfondimenti. Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli insider in pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. A completare l'offerta motorsport di Sky Sport, i campionati di F2, F3, Porsche Mobil 1 SuperCup, F1 Academy e quelli di Moto2 e Moto3, oltre a tutti i round di Superbike, IndyCar, World Rally Championship, FIA World Endurance Championship e GT World Challenge, per una stagione ancora ricca di appuntamenti e grandi emozioni.

Kimi Antonelli super testimonial Sky nella nuova campagna! Andrea Kimi Antonelli, vincitore in questa stagione di 5 Gran Premi consecutivi in Formula 1, sarà il nuovo testimonial Sky a partire dalla prossima campagna di comunicazione in onda da fine agosto, al fianco di Alessandro Del Piero. In occasione della presentazione dei palinsesti, Sky ha svelato oggi questo video teaser con protagonisti i due campioni. Il teaser, diffuso anche sui profili social Sky, è ambientato nell’ormai celebre condominio e mostra l’arrivo di un nuovo inquilino davvero speciale: Kimi Antonelli, che viene accolto dal “vicino” Del Piero mentre sta disfacendo gli scatoloni. Per vedere il resto della storia, basterà attendere poco più di un mese per la partenza della nuova campagna.

Rugby, atletica e golf Spazio inoltre al rugby internazionale, con la Nazionale italiana impegnata nel nuovo Nations Championship. Dopo gli impegni di luglio contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, gli Azzurri torneranno in campo anche a novembre, per le sfide contro Sudafrica, Argentina e Fiji, tutte in diretta su Sky Sport. Non mancheranno inoltre i meeting internazionali di atletica leggera con il World Athletics Continental Tour Gold e la Diamond League. Grande spazio anche al grande golf mondiale, dal The Open Championship (16-19 luglio) ai tornei del DP World Tour, nel percorso che accompagnerà gli appassionati verso la Ryder Cup 2027 di Adare Manor, Irlanda, in esclusiva live su Sky. Verso l’America’s Cup di Napoli Prosegue inoltre il cammino verso la 38ª America’s Cup di Napoli 2027, con le Regate Preliminari in programma dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli ad aprire il conto alla rovescia verso la Louis Vuitton Cup, nella primavera 2027. Tra le protagoniste attese Luna Rossa, impegnata nella sfida che designerà lo sfidante ufficiale di Team New Zealand per il Match finale dell’estate 2027, dal 10 al 18 luglio. E per la vela sono attese anche le sfide di Sail GP. A completare l’offerta della Casa dello Sport, la copertura continuativa degli sport americani con due partite di MLB ogni settimana durante tutta la regular season e la corsa ai playoff fino alle World Series. >

"Giampiero Boniperti, L’unica cosa che conta" Anche nella prossima stagione prosegue l’impegno delle produzioni Sky Original dedicate al mondo dello sport, con nuovi documentari che raccontano storie e protagonisti iconici. Tra le novità in arrivo, “Giampiero Boniperti. L’unica cosa che conta”, il titolo dedicato a una delle figure più rappresentative dello sport italiano. Per la prima volta un docufilm racconta la storia di Boniperti, l'uomo che è stato la Juventus: calciatore, capitano, presidente e simbolo di un'intera epoca. Attraverso la partecipazione dei tre figli —Alessandro, Federica e Gianpaolo —, le testimonianze dei grandi campioni che lo hanno conosciuto o hanno vinto nelle sue squadre e i ricordi di alcune delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, prende forma il ritratto intimo e storico di una figura centrale dello sport del nostro Paese. Un racconto che attraversa la Juventus del dopoguerra fino alle grandi squadre costruite negli anni della presidenza, ripercorrendo la nascita di uno stile, di una cultura sportiva e di un modello di leadership destinato a lasciare un segno profondo. Firmato Sky Original, prodotto da Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries, il docufilm è un racconto corale sull'identità, il senso di appartenenza e la leadership, una memoria che non guarda soltanto al passato ma continua a interrogare il presente. A cura di Sara Cometti, con la regia di Leopoldo Muti e la consulenza editoriale di Tony Damascelli.