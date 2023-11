Ottavi raggiunti con 180' d'anticipo dai nerazzurri, che passano 1-0 a Salisburgo e si qualificano insieme alla Real Sociedad. Ennesima vittoria in Champions League per Inzaghi, che figura tra i migliori allenatori nella storia dell'Inter per la percentuale di vittorie nella competizione (Coppa dei Campioni inclusa). E solo in due hanno più panchine nerazzurre di Simone in Champions (dati Opta)

