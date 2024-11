Fabio Caressa commenta la prestazione di Rafael Leao contro il Real Madrid: "Per lui è più facile esprimersi nei big match. Non è solo un discorso di marcatura e spazi, in questo momento, viste le prestazioni, conta tanto anche il palcoscenico e questo può essere un limite". Fabio Capello invece esalta la prestazione della squadra: "Contro il Real un Milan diverso, più ordinato e molto attento"

LA PRESTAZIONE DI LEAO CONTRO IL REAL: VIDEO