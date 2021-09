Esordio decisamente positivo per la Juventus nel gruppo H di Champions League. La squadra di Allegri trova la vittoria in Svezia contro un volenteroso Malmoe. Tornano in squadra i sudamericani e Alex Sandro fa centro al 22'. Replica Dybala su rigore al 45' e nemmeno un minuto dopo Morata completa il tris. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Kean