Serata complicatissima per il Milan a Oporto. La squadra di Pioli perde la terza gara consecutiva in Champions. Il Porto vince grazie alla rete segnata nella ripresa da Luis Diaz. Rossoneri, con molte assenze, poco pericolosi nonostante l'ingresso in campo di Ibrahimovic che gioca circa 30' ma non riesce a impensierire Diogo Costa