Dejan Kulusevski entra e risolve un match molto complicato. La Juventus vince la terza partita su tre nel gruppo H di Champions League e resta a +3 sul Chelsea, allontanando lo Zenit che resta terzo a -6. Gara bloccata per tutti i 90', Juve in dominio ma non particolarmente brillante sottoporta fino alla rete del fantasista svedese