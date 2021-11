Obbligatorio vincere a Berna per i nerazzurri, opposti agli svizzeri nel gruppo F di Champions. Gasperini sceglie Malinovskyi (e non Ilicic) insieme a Zapata e Pasalic. Si rivede dall'inizio Freuler in mezzo, mentre in difesa gioca Demiral al posto di Djimsiti. Privo di Von Ballmoos, Fassnacht e Nsame, Wagner punta sul tridente con Elia, Siebatcheu e Ngamaleu. Diretta alle 21.00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

