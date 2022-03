Ci sono anche i Blues tra le qualificate ai quarti di Champions: dopo il 2-0 a Stamford Bridge, la squadra di Tuchel si ripete 2-1 in Francia. Meglio il Lille in avvio con Burak Yilmaz, che la sblocca al 38' su rigore causato dal tocco con la mano di Jorginho ravvisato dal Var. L'azzurro si fa perdonare con l'assist vincente per Pulisic prima dell'intervallo. Nella ripresa ci provano Yilmaz e Rudiger, clamoroso palo di Xeka prima della rete di capitan Azpilicueta che manda il Chelsea al sorteggio di venerdì