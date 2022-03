Marotta nel pre partita a Sky: "Partita strana all'andata, non avremmo meritato di perdere e alla fine è stato un 2-0 per il Liverpool. C'è un grande rammarico. Oggi è un test importante per la crescita di tanti giocatori, il calcio è fatto anche di cinismo e non solo di bel gioco. Ma non c'è nulla da rimproverargli. Zhang? La sua vicinanza è importante. C'è una squadra in campo ma anche fuori, serve per dare entusiasmo e senso di appartenenza. La sua presenza ne è la testimonianza più autentica".