Il Manchester City si qualifica ai quarti di finale di Champions League dopo il pari senza gol dell'Etihad contro lo Sporting, forte del 5-0 ottenuto all'andata a Lisbona. Senza diversi giocatori, la squadra di Guardiola domina comunque la gara ma non riesce a essere incisiva in avanti. Sterling è il più pericoloso, nella ripresa ci provano Mahrez e Gabriel Jesus (gol annullato per fuorigioco) ma lo Sporting resiste e porta a casa un pari onorevole