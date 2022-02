Il gol-lampo di Vlahovic, segnato dopo appena 33" di gara, non basta alla Juventus per portare a casa una importante vittoria. La squadra di Allegri gioca una gara attenta anche dopo il vantaggio ma il Villarreal preme e si rende pericoloso con Lo Celso (incrocio dei pali) e Capoue (parata di Szczesny). Nella ripresa Morata ci prova ma i padroni di casa trovano il pari al 66' con Parejo, lasciato libero da Rabiot, che batte Szczesny da distanza ravvicinata. Qualificazione in bilico, tutto verrà deciso allo Stadium