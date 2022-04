Prosegue il momento felice del Real Madrid in Europa. Dopo aver eliminato il PSG, la squadra di Ancelotti espugna Stamford Bridge. Le 'merengues' vincono 3-1 portandosi a casa un gran vantaggio in vista del ritorno. Nel primo tempo Benzema segna una doppietta tra il 21' e il 24'. Havertz riporta in gara i Blues a fine primo tempo. Ma a inizio ripresa sempre Benzema sfrutta un errore di Mendy per segnare una tripletta e regalare al Real un successo preziosissimo