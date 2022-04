Un Atletico in versione totalmente difensiva limita i danni all'Etihad perdendo solo 1-0 e mantiene viva la possibilità di passaggio del turno in vista del ritorno del Wanda Metropolitano. Il City domina nel possesso e nelle occasioni, la squadra di Simeone si salva per tutto il primo tempo ma non può nulla sull'imbucata di Foden che trova De Bruyne il quale in diagonale batte Oblak