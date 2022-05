Dopo la sconfitta per 2-0 ad Anfield, per il Villarreal si prospetta un'impresa titanica contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League. Emery recupera Gerard Moreno in attacco e gli affianca Dia e non Danjuma. Lo Celso arretrato a centrocampo. Cambia anche Klopp che inserisce Diogo Jota e non Luis Diaz. Dal 1' anche Konaté e Keita. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD