L'Inter, dopo la sconfitta nel derby, cerca di ripartire dalla Champions: a San Siro affronta il Bayern Monaco. Inzaghi ne cambia 5 rispetto a sabato: tra i pali c'è Onana, in difesa D'Ambrosio e non De Vrij, in mezzo Mkhitaryan al posto di Barella e Gosens a sinistra. Il partner di Lautaro in attacco è Dzeko. Nagelsmann schiera il trio Coman-Müller-Sané alle spalle di Mané. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, disponibile anche su SkyGo e in streaming su NOW

