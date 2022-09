Il big match della 1^ giornata del girone C vede trionfare il Bayern che passa 2-0 sul campo dell’Inter. Apre le marcature uno scatenato Sané: controllo al volo in due tempi e poi palla in rete dopo aver saltato il portiere. Il raddoppio lo co-produce lui nel secondo tempo, provocando l’autorete di D’Ambrosio, dopo un doppio scambio rapido col compagno Coman. Correa sciupa l’occasione di riaprila nel finale, ma a far festa sono i bavaresi