Tutto sommato un buon inizio di Champions per il Milan che impatta 1-1 nella non semplice trasferta di Salisburgo. Alla Red Bull Arena, i rossoneri soffrono la partenza aggressiva dei padroni di casa che si rendono pericolosi con Fernando e Okafor e passano proprio con quest'ultimo che batte in diagonale Maignan. La risposta del Milan con una chance di Giroud e con la rete di Saelemaekers su assist di Leao. Nel finale chance per il portoghese: tiro deviato che finisce contro il palo