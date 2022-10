Show del Napoli in Olanda: sei gol all'Ajax in una partita interamente dominata. Sblocca Kudus, poi non c'è storia: Raspadori pareggia di testa, Di Lorenzo fa lo stesso per il 2-1 e Zielinski cala il tris prima dell'intervallo. Nella ripresa ancora Raspadori chiude il match. Nel finale segnano anche Kvaratskhelia e Simeone da subentrato