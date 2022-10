Nulla da fare per un Milan in estrema emergenza. La squadra di Pioli regge per i primi 20 minuti ma poi viene letteralmente travolta dal Chelsea. Fofana segna il gol del vantaggio. Nella ripresa, i rossoneri con generosità provano ad attaccare ma vengono colpiti in altre due circostanze da Aubameyang e James. Salisburgo primo nel girone a 5 punti, Chelsea e Milan a 4