I Citizens archiviano la pratica Copenaghen nel primo tempo: altro show di Erling Haaland che realizza una doppietta in mezz'ora. Nell'intervallo, a gara ormai chiusa, Guardiola ha deciso di sostituire l'attaccante norvegese per preservarlo in vista dei prossimi impegni. Terza rete causata da una deviazione di Khochova su tiro di Sergio Gomez, in gol anche Mahrez su calcio di rigore e Julian Alvarez