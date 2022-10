Maccabi Haifa-Juventus 2-0: video, gol e highlights

Una brutta Juventus perde sul campo del Maccabi Haifa e adesso il cammino europeo diventa davvero complicatissimo. Israeliani subito avanti con Atzili, che al 7' colpisce di schiena e punsice Szczesny. L'attaccante raddoppia nel finale di primo tempo al termine di un contropiede perfetto, il risultato non diventa più pesante solo perché Chery su punizione trova la traversa. Nella ripresa la squadra di Allegri non riesce a reagire e il risultato non cambia