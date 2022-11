Sconfitta indolore per l'Inter, che era già qualificata agli ottavi come seconda del girone. Il Bayern vince 2-0 e chiude a punteggio pieno. In avvio Barella scarica al volo in porta, Mané colpisce con le mani ma l'arbitro non assegna il rigore dopo un lungo controllo al Var. Lautaro sbaglia a porta vuota su cross di Gosens, subito dopo Pavard di testa la sblocca. Nella ripresa il raddoppio di Choupo-Moting. Inzaghi fa turnover in vista della Juve, debutto in Champions per il 2005 Carboni