Juventus-PSG 1-2: video, gol e highlights

La Juventus non sfigura ma cade in casa contro il Paris Saint-Germain nell'ultima giornata del girone H. Già eliminati, i bianconeri, complice il ko del Maccabi col Benfica, riescono comunque a chiudere al terzo posto e a qualificarsi in Europa League. Parigini avanti con un super gol di Mbappé, poi ottima reazione bianconera e pareggio di Bonucci. Nella ripresa ci pensa Nuno Mendes a dare al Psg 3 punti che però non servono: i francesi chiudono a pari punti col Benfica ma sono secondi per gol segnati in trasferta