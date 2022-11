Il Napoli non riesce a chiudere da imbattuto la fase a gironi di Champions League ma nonostante la sconfitta di Anfield contro il Liverpool per 2-0 chiude il girone A al primo posto. Gara piuttosto bloccata nel primo tempo ma che si accende nella ripresa. A Ostigard viene annullato un gol per fuorigioco dopo VAR Check. A 5' dalla fine zampata vincente di Salah per il vantaggio Reds. Il raddoppio lo firma Nunez nei minuti di recupero