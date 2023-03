Benfica-Bruges 5-1: video, gol e highlights

Partita spettacolare del Benfica, che dopo il 2-0 dell'andata in Belgio strapazza il Bruges anche al ritorno. Vantaggio di Rafa Silva con un esterno destro delizioso, poi la doppietta di Gonçalo Ramos: primo gol dopo uno slalom gigante in area, seconda rete con una girata di sinistro. Poker di Joao Mario su rigore, firma finale di Neres. Per i belgi gol della bandiera di Meijer con un esterno sinistro all'incrocio