Milan-Tottenham 1-0: video, gol e highlights

I rossoneri battono il Tottenham a San Siro nel match di andata degli ottavi di finale di Champions. Milan avanti dopo 7' con Brahim Diaz, che in tap-in di testa punisce Forster autore di un miracolo sul suo tiro precedente. Nella ripresa gli Spurs non si rendono mai realmente pericolosi e la squadra di Pioli va vicina al raddoppio con De Ketelaere e Thiaw, che sprecano di testa da ottima posizione. Il Milan avrà due risultati su tre a disposizione al ritorno, in programma in Inghilterra il prossimo 8 marzo