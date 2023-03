champions

Il Napoli e il Real Madrid si aggiungono alla lista definitiva delle 8 squadre qualificate ai quarti. Saranno dunque tre le italiane che si giocheranno un posto in semifinale di Champions, cosa che non accade dal 2006 (in quel caso Inter, Milan e Juve): oltre alla squadra di Spalletti hanno già passato il turno Milan e Inter, che hanno superato Tottenham e Porto. Vediamo il quadro completo delle migliori 8 d'Europa NAPOLI-EINTRACHT LIVE - GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS