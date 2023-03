I rossoneri raggiungono i quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Con lo 0-0 del New White Hart Lane, il Milan conserva il vantaggio maturato con la vittoria dell'andata per 1-0. La squadra di Pioli gioca una gara attentissima e crea anche diverse opportunità da gol. Nel primo tempo ci provano Giroud e Brahim, nella ripresa ancora chance per Brahim, Giroud, Tonali e Leao. Nel finale Maignan ferma Kane e Origi colpisce il palo. Il Milan festeggia, qualificazione ottenuta