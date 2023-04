Il Manchester City vola in semifinale di Champions dove sfiderà il Real Madrid. Il Bayern spinge in avvio, crea ma non riesce a trovare la rete che riapra il match dopo il 3-0 dell'andata. Al 37' Haaland manda alto il rigore del vantaggio. Poi, nella ripresa, segna l'1-0 che chiude definitivamente il match. Solo nel finale arriva l'1-1 di Kimmich su rigore