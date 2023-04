Tutto facile per la squadra di Ancelotti, che a Stamford Bridge ripete il 2-0 conquistato al Bernabeu e vola in semifinale di Champions. Finisce qui l'avventura dei Blues di Lampard. Kantè spreca in avvio, palo esterno di Rodrygo. Determinante Courtois su Cucurella prima dell’intervallo. Vantaggio di Rodrygo, servito da Vinicius. Benzema manca il raddoppio, lo trova Rodrygo per la doppietta personale. In semifinale i Blancos affronteranno la vincente di Bayern Monaco-Manchester City