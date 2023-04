Il Real Madrid si conferma in forma e fa sua la gara d'andata dei quarti di Champions. Al Bernabeu non c'è storia e la squadra di Ancelotti si impone per 2-0. Buona partenza del Chelsea che si fa pericoloso con Joao Felix. Poi solo Real. Vinicius e Benzema confezionano il vantaggio: rete del francese. Nella ripresa Chilwell viene espulso e gli spagnoli ne approfittano. Entra Asensio che fulmina Kepa da fuori. Vince il Real