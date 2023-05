A distanza di 13 anni, i nerazzurri tornano in finale di Champions League: Milan battuto ancora nell'euroderby (1-0) dopo il 2-0 incassato all'andata. In avvio Onana salva su Diaz, che non sfrutta una grande chance. Leao sfiora il gol come Dzeko, fermato dal riflesso di Maignan. Decisivo nella ripresa Lautaro Martinez su assist di Lukaku. Il prossimo 10 giugno, a Istanbul, la squadra di Inzaghi affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid