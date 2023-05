Con un primo tempo di grande intensità e una ripresa in cui ha controllato, l'Inter porta a casa il derby di andata con un netto 2-0. Due gol frutto di un avvio fulminante (nei primi 11'), ma sono state tante altre le occasioni per i nerazzurri, vicini al 3-0 soprattutto con il palo di Calhanoglu. Un palo anche per il Milan, con Tonali, nella ripresa. Ritorno il 16 maggio